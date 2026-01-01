Seine-Maritime. Le premier bébé de l'année est né au Havre... Découvrez son prénom !

En ce moment La La La NAUGHTY BOY
Santé. Un bébé est né tôt jeudi 1er décembre au Groupe hospitalier du Havre, en Seine-Maritime. Ses parents pourront bénéficier du nouveau congé de naissance, mis en place par le gouvernement.

Publié le 01/01/2026 à 14h50 - Par Julien Rojo
Le petit Isaac serrent les mains de ses mamans Anne et Claire. - Service Communication GHH

Deux parents se souviendront bien de leur 1er janvier 2026. À 4h24 du matin, un petit garçon est né au Groupe hospitalier du Havre. C'est le premier bébé né sur ce site cette année. L'enfant pèse 4 kilos et 225 grammes. "Ses mamans Anne et Claire sont très heureuses !", explique la communication de l'hôpital. 2 790 enfants sont nés au Groupe hospitalier du Havre en 2025.

Un nouveau congé pour les nouveaux parents

Avec cet enfant né le 1er janvier, les parents peuvent bénéficier du nouveau congé de naissance. Ce nouveau dispositif permet d'avoir un congé de deux mois, en plus des congés traditionnels. Il est rémunéré à 70 % du salaire net le premier mois et 60 % du salaire net le second. Cette mesure du gouvernement est censée favoriser la natalité. Les parents qui souhaitent l'utiliser pourront poser leurs congés de naissance à partir du mercredi 1er juillet.

