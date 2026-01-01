En ce moment La La La NAUGHTY BOY
Médaille. Légion d'Honneur : des Normands récompensés dans la nouvelle promotion

Politique. Une nouvelle promotion de la Légion d'Honneur est parue mercredi 31 décembre au Journal Officiel. Plusieurs Normands, dont le préfet régional Jean-Benoît Albertini, et la maire de Saint-Lô (Manche) Emmanuelle Lejeune, font parmi des nommés.

Publié le 01/01/2026 à 15h44, mis à jour le 01/01/2026 à 15h48 - Par Julien Rojo
Jean-Benoît Albertini, préfet de Normandie et de Seine-Maritime, est nommé officier de la Légion d'Honneur. - Julie Hervieux

Une nouvelle promotion de la Légion d'honneur est parue mercredi 31 décembre au Journal officiel. Certains noms bien connus se détachent parmi les 616 personnes mentionnées : la chanteuse Nolwenn Leroy, l'acteur Guillaume Canet ou l'écrivain Boualem Sansal, récemment libéré d'Algérie.

Quelques Normands récompensés

Plusieurs Normands font aussi partie des médaillés. Le préfet de la région Normandie et de la Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini, est promu au grade d'officier de la Légion d'honneur. Il avait déjà été nommé chevalier le 17 novembre 2010. Le docteur Alain Fuseau a été nommé chevalier. Ce professionnel de santé est à l'origine de la "toute première Maison de l'Adolescent en France" en 1999, indique le Groupe hospitalier du Havre. Une adjointe au maire de Rouen, adjointe honoraire au maire de Rouen, Josette Cheval, est récompensée du rang de chevalier pour ses 61 années de services.
Du côté de la Manche, la maire de Saint-Lô, Emmanuelle Lejeune, reçoit le grade de chevalier. La Chancellerie de la Légion d'Honneur la récompense pour ses 26 années de services. Au total, la Légion d'honneur comporte 77 000 membres vivants.

