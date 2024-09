Télévision. L'acteur sarthois Ted Etienne dévoile les coulisses de la nouvelle série de TF1 avec Nolwenn Leroy

Dans un post Facebook publié lundi 16 septembre, Ted Etienne a annoncé sa participation à la nouvelle série de TF1, Brocéliande. Ce thriller, dont le premier épisode a été diffusé le soir même, réunit de grands noms, dont la chanteuse et actrice Nolwenn Leroy. Cette dernière incarne le rôle principal, celui de Fanny Legoff, une biologiste réputée dont la vie bascule lorsqu'elle est (à nouveau) accusée d'une disparition mystérieuse.

Nolwenn Leroy dans le rôle de Fanny Legoff

Dans Brocéliande, Nolwenn Leroy interprète Fanny Legoff, une biologiste de renom qui revient à l'université de Brocéliande après avoir quitté l'établissement 20 ans plus tôt, à la suite de la disparition de sa meilleure amie, Laura. A l'époque, Fanny avait été suspectée d'être impliquée dans cette disparition. Aujourd'hui, elle reçoit un colis contenant une serpe ensanglantée et une lettre relançant les soupçons à son égard. Décidée à comprendre la vérité, elle retourne à Brocéliande. Mais à son retour, une nouvelle disparition frappe une étudiante, et une fois encore, Fanny est la dernière personne à l'avoir vue vivante.

Un casting de haut vol

Aux côtés de Nolwenn Leroy, la série réunit plusieurs acteurs renommés. Marie-Anne Chazel incarne Chantal Legoff, la mère de Fanny, tandis que Thomas Jouannet (Sam) interprète Patrick Kermabon, capitaine de gendarmerie. Catherine Marchal joue Armelle Kermabon, ancienne professeure de Fanny, et Arnaud Binard (Emily in Paris) est Maxence Guivarch, le garde-forestier de la mystérieuse forêt de Brocéliande. Medi Sadoun prête ses traits à Julien Rousseau, un avocat, et Léonie Simaga incarne Pauline Diawara, capitaine du SRPJ de Nantes. Lorànt Deutsch complète ce casting prestigieux dans le rôle de Yann Robic.

Ted Etienne dans la peau du lieutenant Malo Jouan

Sur les photos qu'il a partagées, Ted Etienne apparaît en uniforme de police, révélant qu'il incarne le lieutenant Malo Jouan dans la série. Il a décrit cette expérience comme "une belle aventure humaine de plusieurs mois au cœur de la forêt de Brocéliande". Il évoque avec humour les moments de camaraderie sur le tournage : "Il y a eu des fous rires, très peu de pluie (ce qui est rare en Bretagne), des chenilles endiablées, des œufs de goret, mais surtout beaucoup de love entre nous !"