Télévision. Sur France 5, le récit d'un passionné qui a transformé un château mythique en véritable “Versailles normand”

A Sainte-Opportune-du-Bosc, près du Neubourg dans l'Eure, se dresse l'un des plus beaux châteaux de France : le domaine du Champ de Bataille, qui passe à la télévision sur France 5 dans Maisons et Hôtels de Légende dimanche 10 août à 20h.

Découvrez un véritable Versailles au cœur de la Normandie

Construit entre 1651 et 1665 par le comte Alexandre de Créqui, cet édifice classique, inspiré des grands palais royaux, est l'œuvre de deux figures incontournables : l'architecte Louis Le Vau et le jardinier André Le Nôtre. Avec sa vaste cour carrée, ses décors somptueux et ses jardins à la française, il s'impose comme un symbole du faste normand.

Une histoire qui remonte au Xe siècle

Le nom "Champ de Bataille" évoque un épisode marquant de l'histoire normande : la bataille de 935 entre Guillaume Longue-Epée et Robert le Danois. Lieu de pouvoir, de culture et parfois d'abandon, le château a connu de multiples vies. Hospice, occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, prison pour femmes… chaque époque a laissé sa marque.

La renaissance par Jacques Garcia

En 1992, le célèbre décorateur et collectionneur Jacques Garcia rachète ce domaine alors en piteux état. Sa mission : redonner au château l'éclat du XVIIe siècle. Mobilier d'époque, boiseries, tapisseries… chaque détail est pensé pour restituer l'atmosphère originelle. Passionné d'art et d'histoire, Garcia va jusqu'à vendre, en mai dernier, 75 pièces de grande valeur chez Sotheby's afin de financer l'entretien du site.

Des jardins parmi les plus beaux de France

S'étendant sur près de 45 hectares, les jardins recréés par Jacques Garcia dans l'esprit de Le Nôtre figurent aujourd'hui parmi les plus admirés du pays. Bassins, sculptures, orangerie et espaces thématiques composent un décor vivant, salué par 3 étoiles au guide Michelin. Chaque année, le domaine accueille également un opéra en plein air, renforçant son rôle de haut lieu culturel normand.

Un lieu à découvrir toute l'année

Ouvert à la visite, le domaine du Champ de Bataille séduit les passionnés d'histoire comme les amateurs de belles promenades. Entre faste royal, patrimoine préservé et rendez-vous culturels, il incarne l'alliance parfaite entre mémoire et modernité… et prouve que la Normandie n'a rien à envier à Versailles.

Où et quand regarder l'émission "Maisons et Hôtels de Légende" ?

L'épisode Champ de Bataille : un Versailles en Normandie, réalisé par Anne-Claire Danel, dure 45 minutes, et sera diffusé sur France 5 dimanche 10 août 2025 à 20h.