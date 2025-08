Télévision. Une grande émission s'infiltre dans les coulisses d'un supermarché en Normandie pour révéler le quotidien des employés

Chaque jour, des dizaines de milliers de salariés œuvrent dans l'ombre pour faire tourner les supermarchés français. Et cette semaine, un focus particulier est mis sur la Normandie, avec l'exemple concret de l'hypermarché de Gonfreville-l'Orcher, en Seine-Maritime, où l'on suit le quotidien d'Annick et Karine, deux salariées aux parcours bien différents.

Dans les coulisses d'un supermarché normand : entre stock, promos et défis du quotidien

Avec 38 ans d'expérience au rayon charcuterie, Annick n'est pas du genre à paniquer facilement. Mais cette semaine-là, un défi de taille l'attend : écouler une cargaison importante de langues de porc en gelée, arrivées en trop grande quantité. Une situation qui peut sembler anodine, mais qui, en réalité, met en jeu la rentabilité du magasin et l'optimisation des stocks.

Réussira-t-elle à relever ce challenge sans gaspillage ? Le documentaire suit ses efforts, entre dégustations improvisées et techniques de vente affûtées.

Une journée dans un supermarché normand : Karine, une reconversion à haut risque

Dans le même hypermarché, Karine, elle, débute une reconversion professionnelle. Loin de son ancien poste, elle intègre deux des rayons les plus techniques : l'automobile et le bricolage. Ici, pas de place pour l'approximation : il faut connaître des centaines de références produits et répondre avec précision aux attentes des clients.

Une immersion passionnante dans un univers souvent sous-estimé, où Karine doit faire ses preuves tout en jonglant avec la pression quotidienne.

Un documentaire authentique et instructif sur la grande distribution normande

Réalisée par Clarisse Duppré, Laura Montabell et Léa Thirion, la série La vie secrète des supermarchés explore avec justesse les réalités du terrain. Stress, entraide, fierté du métier… Tout y passe, sans misérabilisme ni sensationnalisme.

Une plongée sincère dans le monde de la grande distribution, où chaque produit mis en rayon, chaque promotion lancée, est le fruit d'une organisation millimétrée… et souvent d'un engagement humain sans faille.

Où et quand regarder "La vie secrète des supermarchés" ?

La série documentaire La vie secrète des supermarchés est à (re)découvrir ce mercredi 6 août 2025 à 21h05 sur 6ter. La chaîne diffuse les deux premiers épisodes.