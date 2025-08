Près de Rouen. Un magasin bio en redressement judiciaire relance son commerce en ouvrant son capital aux clients, fournisseurs et collectivités

Ouvert en 1997, c'est un des plus vieux magasins bio de l'agglomération, Rouen Bio (Biomonde) traverse d'importantes difficultés financières depuis plusieurs années. Après un rachat en 2022 et montrant déjà des signes de faiblesses économiques, le magasin indépendant est désormais en redressement judiciaire et ce depuis le 15 octobre dernier. Loin de vouloir baisser les bras et pour ne pas mettre la clé sous la porte, les actuels gérants espèrent redonner un souffle à l'enseigne en transformant le lieu en Société coopérative d'intérêt collectif (Scic).

Un statut juridique particulier qui permet de faire entrer au capital de l'entreprise autant les salariés que les fournisseurs et même les clients. Luis Costa, le cogérant de Rouen Bio, s'est inspiré d'un modèle économique équivalent en région parisienne. "Il y a une coopérative à succès qui s'appelle la COOP Villaroise (Guyancourt dans les Yvelines), ils ont aujourd'hui 60 familles qui détiennent 40% du capital, je les ai contactés pour leur demander du soutien." Avec eux, le patron rouennais a établi un "business model" qu'il compte bien présenter lors de sa prochaine réunion le 7 octobre avec le tribunal de commerce qui a accordé à l'entrepreneur un délai supplémentaire pour le montage du dossier. Le tribunal exige un plan prévisionnel sur les trois ans à venir.

• A lire aussi. [En images] Rouen. Du bio et du local dans l'assiette grâce à la cuisine centrale

Un plan de relance inspiré d'une coopérative francilienne

Son idée : convaincre entre 80 et 100 familles d'investir dans son magasin pour une participation minimum de 500 euros par foyer et un engagement sur trois ans. Déjà 50 personnes se sont engagées à entrer au capital de Rouen Bio pour une valeur de près de 30 000 euros pour le "futur capital". Luis Costa espère convaincre aussi son réseau de producteurs locaux et pourquoi pas quelques magasins bio. Le Rouennais cherche aussi du soutien au niveau institutionnel. Deux courriers ont déjà été envoyés à Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la Métropole de Rouen, et à la maire de Petit-Quevilly, Charlotte Goujon dont Rouen Bio espère qu'ils entrent également au capital. Si elle n'a pas répondu positivement, la Métropole dit étudier les possibilités avec ses services. Chaque investisseur aura le même pouvoir peu importe le montant de sa participation sur le modèle "une personne égale une voix", insiste le gérant. Les futures décisions pourront porter à la fois sur le choix des fournisseurs, le nom de l'enseigne, la disponibilité du hangar de 150m² accolé au magasin, etc. La gestion, elle, restera aux mains des salariés même si les futurs "actionnaires" sont invités aussi à donner de leur temps.

Plusieurs réunions publiques auront lieu à Rouen Bio pour présenter le projet, les dimanches 24 août, 31 août et 7 septembre à 17h puis lundi 8 septembre à 19h. En attendant le magasin a publié un questionnaire en ligne à l'attention de ses potentiels investisseurs.

Désintérêt pour le bio ou mauvaise conjoncture ?

"Après le Covid, il y a un magasin bio sur cinq qui a fermé en France et malheureusement notre région n'est pas épargnée", déplore Luis Costa qui a vu, lui aussi, fondre son chiffre d'affaires. "On perd environ 15% de fréquentation chaque mois." La faute à l'inflation mais aussi à "cette image que la bio c'est cher", constate Luis Costa qui défend une consommation militante. D'autres enseignes en ont fait les frais. "Vous avez la Biocoop d'Amfreville qui a fermé, il n'y a plus aucune la Vie Claire sur le plateau Est, il y avait aussi un Biomonde à Belbeuf (Mon essentiel Bio) qui a fermé, les comptoirs de la Bio aussi sur le plateau qui ont tenu seulement un an après son ouverture." D'autres enseignes tiennent le choc notamment dans le secteur de Rouen Bio, comme la Biocoop de Grand-Quevilly mais aussi AccorBio Rouen.

• A lire aussi. Rouen. Pour développer le maraîchage bio, la coopérative Ceinture verte officiellement créée