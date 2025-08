Municipales 2026 à Alençon. Patrick Manteigueiro se déclare candidat du centre droit

Un nouveau candidat s'est fait connaître en vue des élections municipales d'Alençon : Patrick Manteigueiro se lance dans la course à la mairie pour 2026. Le président de l'UDI (Union des démocrates et indépendants) dans l'Orne a annoncé la nouvelle dans un message simple et concis sur sa page Facebook, ce mercredi 6 août.

Ancien employé dans l'imprimerie à la tête de sa maison d'édition depuis 2023, Patrick Manteigueiro avait déjà représenté le parti de centre droit lors des élections départementales de 2021 sur le canton de Damigny. Il s'était aussi engagé lors des législatives anticipées de 2024. Sa candidature était soutenue par la sénatrice de l'Orne Nathalie Goulet, avant qu'il ne cède finalement sa place à la maire adjointe de Bagnoles-de-l'Orne, Manuela Chevalier.

Patrick Manteigueiro est le troisième candidat connu à Alençon, après Sophie Douvry, ex-Les Républicains, et Oscar Piloquet du Rassemblement national.