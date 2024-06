Législatives 2024. Patrick Manteigueiro (UDI) candidat à Alençon, soutenu par la sénatrice Nathalie Goulet

A deux jours de la fin des déclarations de candidature pour les élections législatives anticipées du 30 juin et du 7 juillet, le président de l'UDI de l'Orne Patrick Manteigueiro a annoncé jeudi 13 juin se présenter sur la première circonscription de l'Orne, celle d'Alençon-Domfront. "Je ne peux me résoudre à observer en spectateur un duel LFI/RN, a-t-il déclaré. Je veux être une candidature de rassemblement autour des valeurs de notre République."

"Ce n'est pas une circonscription de gauche"

Il fera face à la députée sortante du Parti socialiste, Chantal Jourdan qui a annoncé être candidate à sa propre succession. Patrick Manteigueiro pourrait toutefois laisser sa place, selon les candidats de la droite et du centre qui se présentent. "Je pense que nos amis LR, Nouveau Centre et toutes les forces républicaines vont faire émerger un candidat. Dans ce cas-là, on se réunira autour du candidat qui a le plus de chances d'être élu. Il n'y aura pas plusieurs candidatures de droite et du centre", souligne la sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet (UDI).

Elle ajoute : "Ce n'est pas une circonscription de gauche. Elle a été gagnée par Joaquim Pueyo (PS), puis par sa suppléante Chantal Jourdan à cause des divisions de la droite. Mais c'est la circonscription de Daniel Goulet. Ce n'est pas une circonscription de gauche, et encore moins LFI. Ce qui serait bien, c'est qu'elle revienne dans le giron de la droite et du centre. C'est mon souhait."