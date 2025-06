Municipales 2026 à Alençon. L'ancien maire Emmanuel Darcissac de retour pour soutenir Sophie Douvry

C'est un visage connu des Alençonnais qui fait son retour dans la ville préfecture de l'Orne. Et le timing est étudié. A moins d'un an des élections municipales de 2026, Emmanuel Darcissac a pris la parole dans une vidéo, publiée sur YouTube mercredi 25 juin, pour s'investir "à nouveau pour notre territoire".

Ex-colistier de Joaquim Pueyo, il l'avait remplacé en tant que maire et président d'Alençon et de sa Communauté urbaine entre 2017 et 2020, les mandats de maire et de député ne pouvant plus être cumulés. Il avait ensuite démissionné de son poste de conseiller municipal de l'opposition en 2021 avant de devenir directeur général des services à Chambly, dans l'Oise.

"Redonner de l'éclat à Alençon"

Pendant 1min35 de vidéo, Emmanuel Darcissac appelle à un "très large rassemblement" selon lui "indispensable" pour "redonner de l'éclat à notre ville, la rendre plus sûre et attractive, plus solidaire et dynamique".

Il apporte ainsi son soutien à l'une des seuls candidats officiellement engagés dans la course à la mairie : Sophie Douvry. Après plusieurs mois de travail et de réflexion communs, il rejoint les équipes de celle qui a lancé sa campagne il y a presque deux ans "pour construire ensemble un projet juste et crédible pour Alençon".