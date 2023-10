Alençon. "Une élection municipale, ça se prépare" : Sophie Douvry lance sa campagne pour 2026

Lundi 16 octobre 2023, plus de deux ans avant la date du scrutin municipal de 2026, Sophie Douvry a lancé "un appel aux compétences" pour l'entourer dans la phase d'élaboration de son programme et de constitution de sa liste. Même si elle ne renie pas son passé avec le parti Les Républicains (LR), elle se dit "ouverte, comme lors des dernières élections municipales où j'avais des gens de droite mais aussi de centre-gauche et de gauche. Je suis là pour fédérer". Issue de LR, elle se dit désormais davantage proche du président des maires de France, le maire de Cannes David Lisnard, président du parti Nouvelle Energie.

Sophie Douvry vient de créer l'association Territoires d'Ambitions, "au pluriel" car, outre le fauteuil de maire, elle vise aussi la présidence de la Communauté urbaine.

"Certains peuvent trouver que c'est un peu tôt, mais une élection municipale, ça se prépare", justifie la future candidate qui "ne veut pas laisser traîner le suspense". Et de préciser : "On ne s'improvise pas tête de liste sans contenu, sans programme fort pour le territoire." Pour fédérer, elle lance donc un appel "aux gens compétents qui aiment leur ville, leur territoire de la Communauté urbaine, je ne leur demande pas d'être sur une liste, mais de travailler. Plus on aura travaillé avant l'échéance électorale, plus on sera prêts à travailler aussitôt après". Sophie Douvry affiche l'ambition de "ramener une dynamique sur le territoire, il en a besoin".

La candidate et son équipe organisent une première réunion publique dès le 9 novembre, 19h, salle Baudelaire, "pour présenter le projet, le programme, la méthodologie", précise Sophie Douvry.