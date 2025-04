Alençon. Aux Restos du cœur, "la situation s'est aggravée depuis 2021"

Devant le centre de distribution des Restos du cœur d'Alençon, plusieurs dizaines de personnes faisaient la queue, vendredi 11 avril. "On sert entre 350 et 400 familles par semaine, témoigne le responsable du centre, Francis Somnard. Il y a quatre ans, on aidait environ 250 familles l'été et 500 l'hiver. Aujourd'hui, on est sur 700 familles tout au long de l'année donc la situation s'est aggravée", poursuit-il.

"Il faut continuer de nous aider"

Chaque année, la Ville d'Alençon subventionne les Restos du cœur à hauteur de 30 000 euros. "Il ne faut pas lâcher l'aide alimentaire et l'esprit des Restos du cœur, affirme Joaquim Pueyo, maire d'Alençon. Cela permet de réconforter les populations fragiles. Ce n'est pas par gaité de cœur que les personnes viennent ici, il y a une vraie nécessité", continue-t-il.

De son côté, le Département de l'Orne a baissé le montant des subventions accordées aux Restos du cœur. "Il faut continuer de nous aider financièrement, déplore Francis Somnard. Sans les finances, on ne pourra pas suivre. Je pense que la décision du Département a été un peu hâtive. Pour l'instant, on réussit à s'en sortir mais il ne faudrait pas que l'on ait 200 familles de plus, conclut-il.

Aujourd'hui, le centre d'Alençon compte une cinquantaine de bénévoles. Un chiffre en baisse depuis 2020 et la Covid-19, puisqu'ils étaient 70 à l'époque.