Orne. "Toujours plus de bénéficiaires" : les Restos du cœur organisent leur collecte dans 53 magasins

Quelques 150 bénévoles d'un jour, plus de 500 au total. La collecte des Restos du cœur dans l'Orne est prête. Elle commence vendredi 1er mars et jusqu'au dimanche 3 mars dans 53 supermarchés de l'Orne. Vous pouvez donner des denrées alimentaires et des produits d'hygiène, de puériculture. "On a 200 bébés sur le département, explique Simone Boisseau, référente communication aux Restos du cœur de l'Orne. On insiste sur les produits d'hygiène, qui sont des produits effectivement un peu plus chers, mais il vaut mieux un paquet de couches que deux ou trois boîtes de conserve. On a des besoins grandissant du côté de la petite enfance."

Aux Restos du cœur de l'Orne, "c'est toujours plus de monde [bénéficiaires, N.D.L.R.]", constate Simone Boisseau. L'association a été obligée de refuser certains bénéficiaires durant l'hiver. Certains d'entre eux ne tentent même plus. "Des gens s'autocensurent, explique-t-elle. Ils savent qu'ils étaient à la limite lors des derniers barèmes. Ils préfèrent ne pas tenter que de prendre un refus."

Cette collecte va déterminer en partie les moyens dont vont disposer les Restos de l'Orne pour la campagne d'été à venir. En 2023, 48 tonnes de denrées alimentaires et produits d'hygiène avaient été récoltés. "On espère faire mieux", sourit la bénévole.