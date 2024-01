Alençon. "On est obligés de refuser des dossiers" : le point de situation aux Restos du cœur

Familles monoparentales, migrants, travailleurs pauvres, personnes âgées, étudiants… Les bénéficiaires des banques alimentaires ont beaucoup augmenté en 2023. Le bilan est "mitigé" aux Restos du cœur d'Alençon, notamment marqués par l'incapacité à répondre à tous les besoins. L'année s'est terminée avec le refus de nombreux bénéficiaires, et la tendance n'est pas à la baisse en ce début 2024. Certaines familles ne bénéficient pas d'aide pendant la campagne d'hiver actuelle, qui dure jusqu'en mars.

"C'est bien ennuyeux pour toutes ces familles qu'on laisse sur le carreau", souffle Francis Somnard, responsable de centre des Restos du cœur d'Alençon. "C'est ennuyeux aussi pour les bénévoles parce que le but du bénévolat aux Restos du cœur, c'est d'accueillir. Le mot-clé, c'est l'accueil, et on s'aperçoit qu'on ne va pas au bout. On est obligés de refuser des dossiers et de dire à des gens : 'ce n'est pas chez nous qu'il faut venir'", déplore-t-il. Il espère que les refus d'aujourd'hui permettront de rétablir l'équilibre pour la prochaine campagne d'hiver 2024-2025.