Orne. La pauvreté en forte augmentation, la banque alimentaire tente de faire face

De 4 400 en 2017, le nombre de bénéficiaires de la Banque alimentaire de l'Orne atteint 9 464 en septembre 2019. Une augmentation exponentielle, alors qu'en France, la pauvreté a augmenté de 0,9 % en un an. Une situation que vient de constater sur place Christian Forterre, haut-commissaire contre la pauvreté en région Normandie. Pour faire face à cette situation, l'association caritative se doit d'innover.

Par exemple, elle met en place un nouveau projet, pour récolter des dons alimentaires dans le but d'aider les plus nécessiteux. Le principe est le suivant : venir écouter trois chorales en apportant de la nourriture non périssable, à hauteur de 10 euros par personne, pour payer sa place. Les trois chorales sont : À portée de voix (Condé-sur-Sarthe), La clef de sol (Saint-Germain-du-Corbéis) et Plaisir d'automne (Saint-Denis-sur-Sarthon). Ce sera le 17 novembre 2019, à 14h30, au Tapis vert, à La Lacelle, près d'Alençon, explique Denys Pautrel, le président de la Banque alimentaire de l'Orne :

Avant même cette action, la Banque Alimentaire vient d'organiser une collecte auprès d'élèves du collège Racine, à Alençon. Elle se prépare aussi à sa grande collecte nationale, qui aura lieu les 29 et 30 novembre 2019.

Denys Pautrel appelle les volontaires à venir aider à la collecte annuelle. - Eric Mas

Collecte nationale les 29 et 30 novembre

Sont particulièrement attendus lors de cette collecte : nourriture non périssable, mais aussi articles de puériculture et produits d'hygiène. Des bénévoles sont recherchés pour aider à cette collecte, ne serait-ce que pour quelques heures. Denys Pautrel :

Repas de fête

En plus du spectacle choral et de sa collecte annuelle, la Banque alimentaire de l'Orne organise son traditionnel repas de fête de fin d'année, pour 300 bénéficiaires. Mis en place depuis sept ans, en 2019, ce sera le 11 décembre à la Halle aux toiles d'Alençon. Ce repas sera préparé par des chefs cuisiniers de l'Orne. Cette année, l'animation sera sur le thème de la magie. Denys Pautrel :

Si vous souhaitez aider la collecte de la Banque alimentaire de l'Orne, vous pouvez vous inscrire au 02 33 27 28 56. Inscriptions au repas des 300, auprès du CCAS 0899 27 35 05.

