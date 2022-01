Alençon. Le médiateur des entreprises : un peu d'huile dans les rouages en Normandie

La Normandie fait partie des quatre régions de France où est testé durant trois ans le "médiateur des entreprises". Son rôle est de résoudre les litiges entre entreprises, ou bien entre entreprise et administration. Un service pour les PME, mais aussi pour les autoentrepreneurs et les associations. Et c'est gratuit !