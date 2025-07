[Photos] Le Havre. Grandes Voiles : les premiers voiliers sont arrivés

Après l'immense succès de l'édition 2017 (avec plus de 400 000 visiteurs), les plus grands voiliers du monde reviennent au Havre du jeudi 3 au lundi 7 juillet pour le départ de la course nautique The Tall Ships Races.

Le voilier Eendracht est géré et exploité par la fondation néerlandaise Stichting Zeilschip Eendracht. - Les Grandes Voiles

L'événement baptisé Les Grandes Voiles du Havre constitue une formidable occasion d'admirer des voiliers d'exception comme Belem, Capitán Miranda, Morgenster, ou encore Dar Mlodziezy. Plus de 40 bateaux sont inscrits pour cette édition 2025.

Gulden Leeuw est un grand voilier des années 30, avec un pont digne d'un yacht classique. - Les Grandes Voiles du Havre

Les premiers voiliers sont arrivés dès mercredi 2 juillet.

Fryderyk Chopin est le plus récent des grands voiliers polonais. Construit entre 1990 et 1992 au chantier naval Dora de Gdansk pour la International Class Afloat Foundation. - Les Grandes Voiles du Havre

Cinq jours de fête

Pendant ces cinq jours de fête, les visiteurs peuvent accéder gratuitement aux bateaux et participer à diverses animations, notamment des concerts, un feu d'artifice, ainsi que la célèbre parade des équipages et la parade de sortie des bateaux. Lundi 7 juillet, tous les voiliers quitteront Le Havre en direction de Dunkerque, puis d'Aberdeen en Ecosse et de Kristiansand en Norvège, avant de conclure leur périple à Esbjerg au Danemark.

Thalassa est un navire rescapé. Sa coque provient d'un bateau de pêche hollandais, le Reliquinda, construit en 1980 près d'Amsterdam. - Les Grandes Voiles du Havre

Le village des Grandes Voiles ouvre ses portes jeudi 3 juillet à 18h dans le quartier des Docks.