Orne. Choc frontal entre deux voitures, l'accident fait 4 blessés

Sécurité. Un accident entre deux voitures est survenu aux alentours de 18h lundi 18 août à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême dans l'Orne. Le choc fait 6 victimes dont 4 blessées. 

Publié le 19/08/2025 à 08h31 - Par Elvire Alix
Orne. Choc frontal entre deux voitures, l'accident fait 4 blessés
La gendarmerie était sur place pour constater l'accident à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême.  - Illustration

Un accident de la route s'est produit lundi 18 août en fin d'après-midi à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême dans l'Orne, au carrefour de la RD955 et de la RD285.

6 personnes impliquées dans l'accident

Deux voitures sont entrées en collision, dans un choc frontal. Le bilan fait état de six victimes légèrement blessées. Quatre d'entre elles ont été prises en charge et transportées vers les centres hospitaliers de Nogent-le-Rotrou et de Mamers, tandis que deux autres ont pu rester sur place après examen médical.

Les sapeurs-pompiers mobilisés depuis Mamers, Rémalard, Mauves et Bellême, sont intervenus aux côtés de la gendarmerie et des services départementaux. 

