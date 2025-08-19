En ce moment LAP DANCE YCARE
Mobilité. Un premier système de vélos en libre-service à Alençon et ses alentours

Mobilité. La communauté urbaine d'Alençon a inauguré son dispositif de vélos en libre-service, Mobikap, lundi 18 août. Au total, 25 bicyclettes réparties dans une dizaine de stations sont désormais accessibles 24h/24, 7j/7.

Publié le 19/08/2025 à 11h12 - Par Martin Patry
Les élus de la CUA ainsi que les partenaires du projet ont inauguré le nouveau dispositif de vélos en libre-service, lundi 18 août. - Martin Patry

Il y avait déjà le bus et le transport à la demande, il y a désormais le vélo à Alençon et ses communes limitrophes. Lundi 18 août, la communauté urbaine d'Alençon (CUA) a inauguré son tout premier système de vélos en libre-service. "C'est un moment important pour le territoire, déclare Joaquim Pueyo, maire d'Alençon et président de la CUA. Ce dispositif rentre dans les économies d'énergie. L'objectif, c'est de permettre aux habitants qui sont tentés de prendre leur véhicule personnel d'avoir accès à un vélo", poursuit l'élu. 

Une dizaine de stations

Au total, une dizaine de stations ont été installées à des endroits stratégiques du territoire, comme la gare d'Alençon, le pôle universitaire de Damigny ou encore la place du Champ Perrier. "Il y a toute une coordination entre les transports urbains et ce dispositif. Par exemple, on peut prendre un vélo pour aller à la gare de change et prendre un bus pour aller plus loin", explique Joaquim Pueyo. 

Pour l'instant, 25 bicyclettes issues du dispositif de prêt "A'Vélo" sont mises à disposition des habitants. "Ce sont des vélos que nous avions déjà en stock, on n'a pas acheté une flotte, précise Sylvain Launay, vice-président de la CUA délégué à l'organisation de la mobilité du transport urbain. Le but, c'est de faire évoluer le dispositif et de potentiellement l'élargir à la deuxième couronne d'Alençon", poursuit-il.

Comment ça marche ? 

Chaque personne qui le souhaite peut louer un vélo à n'importe quel moment de la journée. "Il faut simplement télécharger l'application Fredo, renseigner ses coordonnées bancaires et scanner le code qui est inscrit sur le cadran du vélo, détaille Sylvain Launay. Si le vélo est disponible, je peux glisser le curseur sur l'application pour déverrouiller le cadenas connecté", ajoute-t-il.

Le paiement s'effectue via l'application, soit au trajet, soit par forfait d'une ou deux journées. Les 30 premières minutes d'utilisation sont gratuites puis le prix monte d'un euro chaque demi-heure. "Le compteur s'arrête dès que vous verrouillez de nouveau le cadenas dans l'une des stations", explique Sylvain Launay. Pour une location à la journée, comptez 15 euros, ou 25 euros pour une location de 2 jours consécutifs. 

Notre reportage à Alençon

