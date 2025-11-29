En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Eure. Un homme de 40 ans meurt après avoir percuté un poteau électrique avec sa voiture

Sécurité. Samedi 29 novembre, un grave accident s'est produit sur la RD830 à hauteur de Neaufles-Auvergny dans l'Eure. Un homme de 40 ans est mort après avoir percuté en voiture un poteau électrique sur une ligne haute tension.

Publié le 29/11/2025 à 09h43 - Par Justine Carrère
Eure. Un homme de 40 ans meurt après avoir percuté un poteau électrique avec sa voiture
Samedi 29 novembre, un accident a eu lieu sur la RD830 à hauteur de Neaufles-Auvergny dans l'Eure. Un homme de 40 ans est mort après avoir percuté un poteau électrique. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un drame a eu lieu samedi 29 novembre. Un homme de 40 ans est mort après avoir percuté un poteau électrique sur une ligne haute tension sur la RD830 à hauteur de la commune de Neaufles-Auvergny dans l'Eure vers 5h30. Les pompiers ont précisé qu'il s'agissait d'un accident "à forte cinétique", la voiture roulait à vive allure.

L'homme en arrêt cardiorespiratoire

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, ils ont constaté que la voiture était encastrée dans le poteau d'une ligne électrique haute tension. Ils ont extrait la victime, un homme de 40 ans, de son véhicule. L'homme, en arrêt cardiorespiratoire a été pris en charge par les pompiers et a été déclaré décédé par le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) qui s'est rendu sur place.

Le poteau électrique percuté par la voiture a été endommagé. Les pompiers ont indiqué que des morceaux de ferraille et de béton étaient visibles.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
Veste longue imperméable C & A
Veste longue imperméable C & A Talence (33400) 52€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Eure. Un homme de 40 ans meurt après avoir percuté un poteau électrique avec sa voiture
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple