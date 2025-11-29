Eure. Un homme de 40 ans meurt après avoir percuté un poteau électrique avec sa voiture

Un drame a eu lieu samedi 29 novembre. Un homme de 40 ans est mort après avoir percuté un poteau électrique sur une ligne haute tension sur la RD830 à hauteur de la commune de Neaufles-Auvergny dans l'Eure vers 5h30. Les pompiers ont précisé qu'il s'agissait d'un accident "à forte cinétique", la voiture roulait à vive allure.

L'homme en arrêt cardiorespiratoire

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, ils ont constaté que la voiture était encastrée dans le poteau d'une ligne électrique haute tension. Ils ont extrait la victime, un homme de 40 ans, de son véhicule. L'homme, en arrêt cardiorespiratoire a été pris en charge par les pompiers et a été déclaré décédé par le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) qui s'est rendu sur place.

Le poteau électrique percuté par la voiture a été endommagé. Les pompiers ont indiqué que des morceaux de ferraille et de béton étaient visibles.