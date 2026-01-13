En ce moment Take me out Franz Ferdinand
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. Une église du XVe siècle, habitée par une star mystérieuse puis la maire du village, bientôt à vendre en Normandie

Economie. En Normandie, une ancienne église du XVe siècle, transformée en maison et située à Graveron-Sémerville, va être mise en vente. Propriété privée depuis plusieurs décennies, ce lieu chargé d'histoire a notamment été habité par une comédienne célèbre. Une page se tourne pour ce patrimoine atypique de l'Eure.

Publié le 13/01/2026 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Une église du XVe siècle, habitée par une star mystérieuse puis la maire du village, bientôt à vendre en Normandie
Une église désacralisée devenue maison en Normandie. - Gérard Lepoint

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A quelques kilomètres du Neubourg, au cœur de la campagne de l'Eure, se cache un bâtiment pour le moins singulier : une ancienne église du XVe siècle, aujourd'hui transformée en habitation. Désacralisé de longue date, l'édifice fait partie de ces lieux religieux auxquels les communes ont dû offrir une seconde vie, faute de moyens pour en assurer l'entretien.

A Graveron-Sémerville, village issu du regroupement de trois hameaux au XIXe siècle, la question du devenir des églises s'est posée très tôt. Deux d'entre elles ont ainsi quitté leur vocation cultuelle pour entrer dans le patrimoine privé.

La fin d'un mandat, le début d'un nouveau chapitre

Depuis plus de 25 ans, cette ancienne église est habitée par la maire sortante de la commune. Après plusieurs mandats municipaux et une carrière dans l'enseignement, l'élue a fait le choix de ne pas se représenter aux prochaines élections et de s'installer définitivement dans le Cotentin, comme le relate Le Parisien.

Conséquence directe : cette demeure hors norme va prochainement être remise sur le marché immobilier. Une vente rare, tant par l'histoire du lieu que par son architecture.

Avant elle, une grande figure du théâtre et du cinéma français

Avant de devenir une résidence familiale, l'église a connu une autre occupante prestigieuse. Selon ce qu'elle a confié au Parisien, le bâtiment a été habité durant plusieurs décennies par Madeleine Barbulée, figure incontournable du théâtre et du cinéma français du XXe siècle.

Très attachée au patrimoine religieux, la comédienne aurait entrepris d'importants travaux de restauration, tout en préservant l'âme du lieu : volumes d'origine, éléments anciens et ambiance spirituelle auraient ainsi été conservés. Une trace discrète mais durable de son passage demeure encore aujourd'hui.

Un édifice du XVe siècle au patrimoine architectural préservé

Située rue des Templiers, dans le hameau de Sémerville, l'ancienne église Saint-Médard conserve une grande partie de sa structure d'origine. Orientée selon un plan allongé, elle présente une nef aux proportions intactes, une voûte lambrissée cintrée et plusieurs éléments architecturaux typiques de la fin du Moyen-Age.

Le clocher, jugé fragile, a été démonté dans les années 1960, mais l'ensemble du bâti a été adapté pour un usage résidentiel : sacristie transformée, annexes aménagées, volumes ouverts, tout en respectant l'identité du lieu.

Graveron-Sémerville, un village discret au riche patrimoine

Etendu et rural, Graveron-Sémerville se compose de trois hameaux réunis depuis 1844. Si une seule église reste aujourd'hui consacrée au culte, le village abrite également un château partiellement inscrit aux Monuments historiques, des vergers encore très présents et plusieurs bâtiments anciens remarquablement restaurés.

Dans ce décor normand préservé, la mise en vente de cette ancienne église apparaît comme un événement rare, susceptible d'attirer amateurs de vieilles pierres, passionnés de patrimoine ou curieux en quête d'un bien hors du commun.

Une vente atypique qui intrigue déjà

Sans même être officiellement annoncée, la future mise en vente suscite déjà l'intérêt. Pour les actuels propriétaires, l'heure est au changement de vie, tandis que pour l'édifice, une nouvelle page reste à écrire.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Bonnes affaires
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir Avessac (44460) 490€ Découvrir
Fauteuil de bureau
Fauteuil de bureau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Insolite. Une église du XVe siècle, habitée par une star mystérieuse puis la maire du village, bientôt à vendre en Normandie
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple