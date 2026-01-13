Insolite. Une église du XVe siècle, habitée par une star mystérieuse puis la maire du village, bientôt à vendre en Normandie

A quelques kilomètres du Neubourg, au cœur de la campagne de l'Eure, se cache un bâtiment pour le moins singulier : une ancienne église du XVe siècle, aujourd'hui transformée en habitation. Désacralisé de longue date, l'édifice fait partie de ces lieux religieux auxquels les communes ont dû offrir une seconde vie, faute de moyens pour en assurer l'entretien.

A Graveron-Sémerville, village issu du regroupement de trois hameaux au XIXe siècle, la question du devenir des églises s'est posée très tôt. Deux d'entre elles ont ainsi quitté leur vocation cultuelle pour entrer dans le patrimoine privé.

La fin d'un mandat, le début d'un nouveau chapitre

Depuis plus de 25 ans, cette ancienne église est habitée par la maire sortante de la commune. Après plusieurs mandats municipaux et une carrière dans l'enseignement, l'élue a fait le choix de ne pas se représenter aux prochaines élections et de s'installer définitivement dans le Cotentin, comme le relate Le Parisien.

Conséquence directe : cette demeure hors norme va prochainement être remise sur le marché immobilier. Une vente rare, tant par l'histoire du lieu que par son architecture.

Avant elle, une grande figure du théâtre et du cinéma français

Avant de devenir une résidence familiale, l'église a connu une autre occupante prestigieuse. Selon ce qu'elle a confié au Parisien, le bâtiment a été habité durant plusieurs décennies par Madeleine Barbulée, figure incontournable du théâtre et du cinéma français du XXe siècle.

Très attachée au patrimoine religieux, la comédienne aurait entrepris d'importants travaux de restauration, tout en préservant l'âme du lieu : volumes d'origine, éléments anciens et ambiance spirituelle auraient ainsi été conservés. Une trace discrète mais durable de son passage demeure encore aujourd'hui.

Un édifice du XVe siècle au patrimoine architectural préservé

Située rue des Templiers, dans le hameau de Sémerville, l'ancienne église Saint-Médard conserve une grande partie de sa structure d'origine. Orientée selon un plan allongé, elle présente une nef aux proportions intactes, une voûte lambrissée cintrée et plusieurs éléments architecturaux typiques de la fin du Moyen-Age.

Le clocher, jugé fragile, a été démonté dans les années 1960, mais l'ensemble du bâti a été adapté pour un usage résidentiel : sacristie transformée, annexes aménagées, volumes ouverts, tout en respectant l'identité du lieu.

Graveron-Sémerville, un village discret au riche patrimoine

Etendu et rural, Graveron-Sémerville se compose de trois hameaux réunis depuis 1844. Si une seule église reste aujourd'hui consacrée au culte, le village abrite également un château partiellement inscrit aux Monuments historiques, des vergers encore très présents et plusieurs bâtiments anciens remarquablement restaurés.

Dans ce décor normand préservé, la mise en vente de cette ancienne église apparaît comme un événement rare, susceptible d'attirer amateurs de vieilles pierres, passionnés de patrimoine ou curieux en quête d'un bien hors du commun.

Une vente atypique qui intrigue déjà

Sans même être officiellement annoncée, la future mise en vente suscite déjà l'intérêt. Pour les actuels propriétaires, l'heure est au changement de vie, tandis que pour l'édifice, une nouvelle page reste à écrire.