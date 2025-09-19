Belle histoire. Des églises normandes bientôt restaurées grâce à un don exceptionnel d'une Normande, Coralie Roger

Alors que les dons publics constituent la première source de financement de la Fondation du patrimoine, de plus en plus de particuliers choisissent aussi de transmettre un legs pour soutenir la sauvegarde des monuments. C'est le cas de Madame Coralie Roger, habitante de Normandie, qui a décidé d'affecter son héritage à la restauration des églises normandes.

Des fonds répartis sur les cinq départements

Ce legs permet de financer, à hauteur de 50 000€ par département, des projets de restauration essentiels. Ces sommes viendront soit lancer des travaux attendus depuis longtemps, soit compléter le budget nécessaire pour achever des chantiers déjà engagés.

Six églises concernées en Normandie

Concrètement, les églises de Clarbec (Calvados), Louviers et Acquigny (Eure), Graignes (Manche), Eslettes (Seine-Maritime) ainsi que la chapelle de l'hôpital de Mortagne-au-Perche (Orne) bénéficieront de ce soutien inédit. Ces édifices, parfois fragilisés par le temps, verront ainsi leurs restaurations accélérées.

Une première plaque commémorative à Eslettes

L'annonce officielle a lieu mercredi 17 septembre 2025, à l'église d'Eslettes, conçue par l'architecte Pierre Chirol il y a tout juste cent ans. Une plaque y sera dévoilée pour rappeler l'importance de ce geste, symbole de la générosité au service du patrimoine normand.

