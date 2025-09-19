En ce moment Survive Lewis CAPALDI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Belle histoire. Des églises normandes bientôt restaurées grâce à un don exceptionnel d'une Normande, Coralie Roger

Patrimoine. Vendredi 12 septembre 2025, la Fondation du patrimoine a annoncé qu'un legs important permettra de financer la restauration de plusieurs églises en Normandie. Un soutien décisif pour préserver ces monuments historiques au cœur des villages normands.

Publié le 19/09/2025 à 16h40 - Par Mathilde Rabaud
Belle histoire. Des églises normandes bientôt restaurées grâce à un don exceptionnel d'une Normande, Coralie Roger
Normandie : un legs surprise redonne vie au patrimoine religieux. - Eglise d'Eslettes - Google maps

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Alors que les dons publics constituent la première source de financement de la Fondation du patrimoine, de plus en plus de particuliers choisissent aussi de transmettre un legs pour soutenir la sauvegarde des monuments. C'est le cas de Madame Coralie Roger, habitante de Normandie, qui a décidé d'affecter son héritage à la restauration des églises normandes.

Des fonds répartis sur les cinq départements

Ce legs permet de financer, à hauteur de 50 000€ par département, des projets de restauration essentiels. Ces sommes viendront soit lancer des travaux attendus depuis longtemps, soit compléter le budget nécessaire pour achever des chantiers déjà engagés.

Six églises concernées en Normandie

Concrètement, les églises de Clarbec (Calvados), Louviers et Acquigny (Eure), Graignes (Manche), Eslettes (Seine-Maritime) ainsi que la chapelle de l'hôpital de Mortagne-au-Perche (Orne) bénéficieront de ce soutien inédit. Ces édifices, parfois fragilisés par le temps, verront ainsi leurs restaurations accélérées.

Une première plaque commémorative à Eslettes

L'annonce officielle a lieu mercredi 17 septembre 2025, à l'église d'Eslettes, conçue par l'architecte Pierre Chirol il y a tout juste cent ans. Une plaque y sera dévoilée pour rappeler l'importance de ce geste, symbole de la générosité au service du patrimoine normand.

A lire aussi. Normandie. Quels sont les cinq sites départementaux sélectionnés au Loto du Patrimoine ?

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Belle histoire. Des églises normandes bientôt restaurées grâce à un don exceptionnel d'une Normande, Coralie Roger
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple