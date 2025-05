Don. Leur dernière volonté ? Sauver des vies : ce couple normand lègue son bien le plus précieux aux animaux

Dans un petit coin paisible de Normandie, gardé secret par l'association, face à la mer, se trouve désormais un refuge pas comme les autres. Cette bâtisse est une maison, tout ce qu'il y a de plus commun, autrefois habitée par Maria et Michel, deux amoureux des animaux. Après leur disparition, le couple a décidé de confier sa maison à l'association Stéphane Lamart. Un geste immense, empreint d'une profonde tendresse pour les bêtes sans voix.

"Un nouveau refuge au bord de la mer, hérité du cœur de Maria et Michel", partage l'association sur Facebook. Mais ce lieu n'est pas seulement un refuge : c'est une promesse tenue.

Un havre de paix pour chiens, chats et poules

Chiens abandonnés, chats blessés par la vie, mais aussi animaux de basse-cour… Tous ont trouvé ici une nouvelle maison. Et pas n'importe laquelle. Le refuge normand est pensé comme un cocon : chaleureux, sécurisé, respectueux du rythme et des besoins de chaque animal.

Les pensionnaires y vivent en liberté, "dans le respect de leur individualité", et sont entourés au quotidien par un couple de gardiens bienveillants.

Un refuge pour les animaux… et pour les héritages

Au-delà de l'émotion, ce refuge a aussi une mission unique : accueillir les animaux dont les maîtres décédés avaient prévu une prise en charge via l'association. Car oui, il est possible d'organiser la succession de ses animaux, pour leur garantir un futur serein.

"Ce refuge a également pour vocation d'accueillir les animaux provenant de successions", précise l'association. Une initiative encore méconnue, mais capitale pour éviter les abandons silencieux.

Deux Normands sauvent des dizaines d'animaux avec leur ultime héritage, et leur offrent leur vue sur mer ! - Association Stéphane Lamart

Un legs, un espoir

Grâce à l'héritage de Maria et Michel, l'association Stéphane Lamart poursuit son engagement pour la cause animale. Ce legs, discret mais concret, montre qu'il est possible d'agir même après sa disparition. En choisissant de transmettre leur bien à une cause qui leur tenait à cœur, Maria et Michel ont transformé leur départ en acte engagé. A travers ce refuge, leur volonté continue de vivre : celle d'offrir une existence digne à des animaux trop souvent oubliés.