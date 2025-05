Animaux. Un bébé inédit en France : une naissance historique à Biotropica (Eure) fait fondre tout le monde !

C'est un événement aussi rare qu'adorable qui a eu lieu à Biotropica, le parc zoologique situé à Val-de-Reuil, dans l'Eure. Sur sa page Facebook, le parc a annoncé une "nouvelle naissance exceptionnelle", et pas des moindres : un petit raton crabier, une espèce quasi invisible dans les zoos français. C'est la toute première fois qu'un tel bébé naît dans ce parc normand, et il est encore bien caché dans la cabane de sa maman, douillettement installé.

Un bébé discret, encore invisible… pour l'instant

Les petits ratons crabiers naissent aveugles, sans dents et complètement dépendants. Comme l'explique Biotropica, "leurs yeux ne s'ouvrent qu'au bout de trois semaines", ce qui explique pourquoi le bébé reste invisible pour l'instant. En milieu naturel, ces petits animaux se cachent dans un terrier ou une tanière. Ici, à Biotropica, c'est une cabane spécialement aménagée pour la femelle qui sert de cocon douillet.

Mais patience : le parc promet de "vous reparler de lui dès qu'il commencera à gambader dans son enclos". Et là, on pourra enfin craquer pour cette petite boule de poils inédite !

Le raton crabier, une star sud-américaine (très) discrète en France

Le raton crabier (Procyon cancrivorus), aussi appelé chien crabier, est un mammifère originaire d'Amérique du Sud. Cousin plus fin du raton laveur, il adore fouiller les rivières pour chasser crabes, poissons ou insectes, grâce à ses pattes très habiles. En captivité en France ? C'est ultra rare : seuls quelques parcs zoologiques en possèdent, et sa reproduction est encore plus exceptionnelle.

Le fait qu'un tel animal se reproduise à Biotropica est donc un petit exploit — un signe que le parc normand prend sacrément bien soin de ses pensionnaires !

Biotropica, un joyau tropical en plein cœur de l'Eure

Situé sur la base de loisirs de Léry-Poses, à seulement 25 minutes de Rouen, Biotropica est bien plus qu'un simple zoo. Entre sa grande serre tropicale de près de 6 000m², ses parcours extérieurs sur 10 hectares et ses 130 espèces animales, le site s'est fait une belle réputation en Normandie. On y croise des pandas roux, des dragons de Komodo, des paresseux et même des manchots de Humboldt.

Mais le parc joue aussi un vrai rôle dans la protection des espèces, via des programmes de conservation et de reproduction. Et ce petit raton crabier vient en quelque sorte récompenser ce travail de longue haleine.

Une bonne raison de plus d'aller à Biotropica (mais pas tout de suite…)

Pour voir la frimousse du bébé, il faudra encore attendre un peu… mais cette naissance unique est déjà une excellente excuse pour prévoir une visite à Biotropica bientôt. Et qui sait, peut-être aurez-vous la chance de voir ce petit curieux découvrir son enclos !