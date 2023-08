Eure. Carnet rose à Biotropica : un tamanoir naît pour la première fois en Normandie

Un long museau, des yeux doux et un pelage bicolore : un tamanoir (ou fourmilier géant) a vu le jour aux jardins animaliers de Biotropica. Il est le fruit de la rencontre entre Gus, venu du zoo de Beauval en décembre 2021 et Cora, la femelle venue du Royaume-Uni en juin 2022.

Le premier tamanoir né en Normandie

Alors que les deux animaux apprenaient à dépasser la barrière de la langue, ils sont rapidement devenus inséparables, retrace Coraline Cnudde, leur soigneuse : "Lorsqu'ils ne sont pas ensemble, Gus et Cora se cherchent, ils aiment passer du temps tous les deux", explique-t-elle.

"Nous avons observé des accouplements et puis nous avons scruté les moindres changements de comportements de Cora", détaille la soigneuse qui explique ensuite avoir fait passer une radio à la femelle, et découvert la bonne nouvelle. "Après ça, l'attente a été interminable !", se souvient Coraline.

Le premier tamanoir né en Normandie n'a pas encore de nom : "Il est encore jeune et accroché au dos de la mère, on ne sait pas encore si c'est un mâle ou une femelle donc on le laisse un peu tranquille pour le moment", explique Laëtitia Lassalle, assistante zoologique. Une chose est sûre, le nouveau-né fait le bonheur de ses parents ainsi que de toute l'équipe de Biotropica.