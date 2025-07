Près de Rouen. Quelle est cette nouvelle œuvre d'art, inaugurée dans la Seine ? 

Elle vient créer un dialogue entre le patrimoine naturel et le patrimoine industriel, au niveau d'Hautot-sur-Seine. Une nouvelle œuvre d'art de la plasticienne Elsa Tomkowiak, baptisée Octo Pillar, a été inaugurée, jeudi 3 juillet, sur la Seine. Sur deux ducs-d'Albe, des poteaux d'amarrage, elle vient subtilement s'intégrer dans le paysage. "Ce qui m'a inspiré, c'est le dialogue entre une rive très bucolique et ce port industriel qui a de grandes qualités architecturales. J'ai flashé sur ces ducs-d'Albe et je leur ai tout de suite imaginé un prolongement, qui reprend la forme de la cheminée industrielle", détaille l'artiste.

L'oeuvre a l'ambition de créer un dialogue entre les deux rives et entre un patrimoine naturel et industriel. - Alan Aubry - Metropole Rouen Normandie

De l'idée à la réalisation, les contraintes ont été multiples : pour la résistance aux UV, à l'eau, la résistance au vent, l'installation sur les ducs-d'Albe, dont l'un a dû être consolidé… Les deux tubes de huit mètres de haut sont issus de l'industrie. L'entreprise Tubao, basée à Saint-Saëns et spécialisée dans le transport et le stockage de l'eau, a été mise à contribution pour les concevoir. Globalement, l'opération portée par le Pôle métropolitain Rouen Seine-Eure, a coûté 65 000€, dont 45 000€ de mécénat en nature avec SLOP Normandie, Tubao, Laguerre groupe et WCL.

C'est un jalon de plus de posé pour la valorisation des bords de Seine par l'art, tout au long du parcours de la Seine à vélo.

D'autres œuvres à venir

"Ce projet est le fuit d'une coopération spécifique entre l'agglomération Seine-Eure et la métropole rouennaise", rappelle Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie, qui insiste sur l'importance de la culture comme lien. "Cette œuvre relie les deux rives, la nature à l'industrie et reconnecte l'homme à son territoire", juge l'élu.

Octa Pillar se trouve le long du parcours de la Seine à vélo. - Alan Aubry - Metropole Rouen Normandie

Développer un parcours d'œuvres monumentales le long de la Seine faisait d'ailleurs partie des propositions de la candidature de Rouen pour être capitale européenne de la culture en 2028.

Une prochaine œuvre doit être installée du côté de la commune des Trois Lacs, dans l'Eure, dans le courant 2026. Il s'agira d'un panier de pique-nique géant, invitant à s'installer sur les bords du fleuve.