Rouen. Capitale européenne de la culture : "Il va falloir quelques jours pour digérer"

C'est comme un vent glacial qui a soufflé sur le majestueux jardin des sculptures du musée des Beaux-Arts de Rouen, mercredi 13 décembre en début de soirée.

Artistes, politiques, porteurs du projet, partenaires et soutiens… Tous s'étaient donné rendez-vous pour fêter la potentielle victoire de Rouen pour être capitale européenne de la culture en 2028. Mais il en a été autrement. Bourges (Cher), qui s'est lancée en dernier, le plus petit budget des villes restantes, a finalement emporté le titre. "On est déçus, parce qu'on y croyait, on avait toutes nos chances", a réagi Emilie Daudin, créatrice de contenus mode à Rouen et marraine de la candidature.

"C'est sûr qu'on aurait aimé ramener la victoire pour toute la vallée de Seine, a indiqué, à chaud, Marie Dupuis-Courtes, présidente de l'asso Rouen Seine normande 2028, qui a porté le projet. Il va falloir quelques jours pour digérer."

"On n'a rien à regretter"

Dans la déception, chacun prend malgré tout conscience du chemin parcouru et des liens qui se sont créés pour présenter ce projet autour du fleuve. "Je crois que de ce point de vue, on n'a rien à regretter, indique Laurence Renou, vice-présidente de la Métropole en charge de la culture. Il va falloir réfléchir ensemble à comment on ne laisse pas complètement retomber cet élan."

La suite doit justement être présentée en partie, ce jeudi 14 décembre. La Métropole Rouen Normandie avait déjà voté une augmentation de 50% de son budget culturel en cas de défaite. "Nous allons continuer de soutenir la culture. Et conforter le rassemblement auquel nous invite la Seine", dit déjà Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la Métropole Rouen Normandie.

L'association doit dévoiler les détails de son dossier de candidature, resté en partie secret. Certains projets pourraient tout de même être conduits jusqu'à leur terme. D'autres le seront assurément, comme le projet de musée Beauvoisine, présenté comme le vaisseau amiral de la candidature et qui doit justement s'achever en 2028.