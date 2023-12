Capitale européenne de la culture. Après la défaite, quel avenir pour le projet de Rouen Seine normande 2028 ?

"Ce n'est pas pareil si on gagne ou si on ne gagne pas, tout le monde le comprend", lance Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la Métropole Rouen Normandie. Au lendemain de la défaite de la candidature de Rouen Seine normande 2028 pour être capitale européenne de la culture, la déception est bien présente, mais chacun salue le chemin parcouru. Pas question de laisser tomber les coopérations créées entre 14 collectivités locales le long de la Seine, les acteurs culturels, politiques, économiques ou associatifs qui se sont engagés et ont (re)noué des coopérations ces quatre dernières années.

Une assemblée générale lundi

Mais pas question non plus pour l'heure de présenter un plan B déjà abouti. "On ira piocher dans le dossier de candidature pour voir ce que l'on peut faire", lâche l'élu sans donner plus de détails. Car il faudra tout remettre à plat. En cas de victoire, un Groupement d'intérêt public devait être créé dès lundi 18 décembre, pour associer partenaire public et privé avec, en ligne de mire, 2028. De fait, cette création n'aura pas lieu. En tout cas pas lundi. "Le GIP était lié à l'obtention du titre, il faudra le revoir", indique Nicolas Mayer-Rossignol, même s'il pourrait rester "un outil pertinent pour le type de projet que l'on veut mener", insiste Marie Dupuis-Courtes, la présidente de l'asso Rouen Seine normande 2028.

La prochaine étape, c'est l'assemblée générale de l'association, lundi 18 décembre, pour envisager la suite en fonction des envies de chacun. La question des finances, sans le label, va aussi rapidement se poser. Car si la MRN a déjà prévu d'augmenter de 50% son budget culture (il devait doubler en cas de victoire), d'autres collectivités, comme la Région ou la Ville du Havre, avaient conditionné leur soutien à la victoire.

La flamme est lancée. Il va falloir l'entretenir.