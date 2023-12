Capitale européenne de la culture. Édouard Philippe rappelle le soutien du Havre à la candidature de Rouen

A quelques jours du dénouement, prévu mercredi 13 décembre, les soutiens rassemblent leur force. Après Thomas Pesquet, l'ancien Premier ministre et maire du Havre Édouard Philippe est venu rappeler le soutien de la Ville à la candidature de Rouen Seine normande 2028 pour être capitale européenne de la culture en 2028. Une candidature qui concerne d'ailleurs l'ensemble du territoire, de Vernon jusqu'au Havre, puisque c'est la Seine qui en est au cœur. "Nous sommes totalement en soutien ! Le Havre a dit banco dès le début", a martelé le maire du Havre, qui y voit aussi la concrétisation d'un rapprochement entre deux collectivités, longtemps rivales. "Le Havre et Rouen, on s'est très longtemps regardés en chiens de faïence, en ne se comprenant pas toujours. Nous voulons montrer que nous avons dépassé ça."

Un travail en commun

Concrètement, des acteurs culturels du Havre participent déjà au projet et à la programmation à venir. Des lieux culturels sont aussi déjà investis, "comme le Fort de Tourneville", cite Édouard Philippe. Côté soutien financier, une enveloppe qui sera portée par la Ville du Havre et la communauté urbaine doit être votée en conseil municipal, lundi 11 décembre dans la soirée, si Rouen venait à l'emporter le surlendemain. Quel que soit le résultat, les deux villes et les collectivités alentour promettent que le travail en commun va se poursuivre. "Une dynamique est lancée et ne s'arrêtera pas, c'est sûr. Cela va au-delà des différences économiques, politiques, géographiques", insiste le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol.

Cette suite s'écrira à partir de mercredi. Une priorité, de taille, pour Édouard Philippe en cas de victoire. "J'appellerai Nicolas Mayer-Rossignol pour lui proposer de boire un coup de calva."

Le mois de décembre permettrait aussi de lancer les démarches pour la création d'un Groupement d'intérêt public (GIP) qui portera les projets rouennais.