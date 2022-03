Rouen. L'orgue de la cathédrale réduit au silence

"Je ne sais pas si cela va priver les fidèles, mais moi ça va beaucoup me priver de ne pas jouer", déplore Lionel Coulon. Il est le titulaire du grand orgue de la cathédrale de Rouen (Seine-Maritime) depuis 1992. L'instrument est le plus massif de la ville, avec quatre claviers manuels de 61 touches, un pédalier de 32 marches et 68 jeux. L'instrument, construit après la guerre en 1956, commence à souffrir des ravages du temps. "Les circuits électriques sont fort fatigués et la DRAC (Direction générale des affaires culturelles, NLDR) craint que des étincelles ne mettent le feu à l'ensemble", détaille l'artiste, en précisant qu'on "ne sait pas quand les travaux vont commencer et le temps que cela va durer". Une chose est sûre, l'instrument ne pourra plus être joué à partir du lundi 4 novembre 2019.

"On joue la prudence"

Lui-même a pu constater que l'instrument n'a pas toujours été bien entretenu au fil des années, avec certains systèmes qui sont défaillants, d'autres qui sont mal nettoyés ou entretenus. Il considère tout de même que "les problèmes qu'a connus Notre-Dame-de-Paris font qu'on joue beaucoup la prudence dans les DRAC."

Lionel Coulon tâche de profiter des dernières heures pendant lesquelles il peut pratiquer sur cet instrument hors norme. Dans l'attente des rénovations, l'orgue de chœur, plus petit et destiné en principe à l'accompagnement, prendra le relais.