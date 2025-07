Un Eté au Havre

La 9ᵉ édition d'Un Eté au Havre se dévoile jusqu'au 21 septembre. Comme tous les ans, des artistes posent leur regard sur la cité portuaire pour nous aider à mieux la comprendre. En plus des 20 œuvres qui composent le parcours pérenne de la collection permanente d'œuvres d'art contemporain dans l'espace public, neuf nouveaux projets sont à découvrir partout dans la ville. Cette édition propose une nouvelle façon d'interroger la ville et réinterpréter son patrimoine.

Les 20 ans

à l'UNESCO

Cette année, la ville célèbre ses 20 ans à l'UNESCO. Le 15 juillet 2005, le centre-ville du Havre reconstruit par Auguste Perret était inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.

Pour célébrer ce classement, Le Havre organise un grand concert gratuit dimanche 13 juillet sur la place de l'hôtel de Ville à 21h avec le célèbre collectif de musique électro français Bon Entendeur, qui s'est fait connaître en mixant la vague francophone des seventies sur des sons contemporains. Le 15 juillet, jour de l'anniversaire du classement, une série d'événements protocolaires et scientifiques se tiendra toute la journée.

Il y aura notamment deux grands temps forts gratuits et ouverts au grand public : de 14h30 à 16h, une conférence "Le Havre ou la prouesse d'une reconstruction" dans les grands salons de l'hôtel de Ville et à partir de 17h30, un concert de musique à l'église Saint-Joseph.

Nuits Suspendues

Le festival revient pour quatre soirs de fête et de musique dans le cadre des Jardins Suspendus du 17 au 20 juillet. L'événement invite curieux, mélomanes et fêtards à vibrer au rythme des musiques du monde, du jazz, de la funk ou encore du rock et de l'électro.