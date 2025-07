Le Havre. Nuits Suspendues, la musique au sommet de la ville

Du jeudi 17 au dimanche 20 juillet, les jardins suspendus du Havre accueillent le festival Nuits Suspendues. Quatre jours de concerts, sur les hauteurs de la ville, qui rassemblent chaque été près de 12 000 festivaliers, avec une programmation éclectique et internationale : funk, rock, jazz, rap ou musiques du monde.

Féfé en clôture

Parmi les têtes d'affiche : le rockeur Little Bob qui fête ses 50 ans de carrière, le rock celtique de Gunwood, le Brésilien Leo Middea, le collectif reggae The Salmon, Bénin International Musical, les locaux Nino Gotfunk et François Premiers ou encore le rappeur Féfé, en clôture du festival.

Pratique. De 8 à 15€ le billet jour, de 25 à 45€ le pass 4 jours. Gratuit - de 13 ans.