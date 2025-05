Le Havre. Les Nuits Suspendues de retour avec Féfé et Little Bob à l'affiche

Musiques du monde, rock, électro, jazz ou funk… Les mélomanes ont à nouveau rendez-vous aux jardins suspendus du Havre cet été, pour le festival Nuits Suspendues, qui se déroulera du jeudi 17 au dimanche 20 juillet. C'est la troisième édition de ce rendez-vous culturel estival, qui a remplacé Moz'Aïque en 2023.

Cette année, la soirée du jeudi embarquera les festivaliers dans un voyage ensoleillé entre Brésil, Jamaïque et Amérique latine avec la bossa nova de Leo Middea, les rythmes afrocaribéens de Kumbia Boruka et le trio reggae-rock The Salmon composé de Kiddus I (chanteur dans Inna de Yard), Bazbaz et Tchiky (guitariste de De La Soul).

Little Bob : 50 ans de rock'n roll !

Le vendredi mettra à l'honneur les légendes du rock havrais : les infatigables Scamps et leur rockabilly vintage, le rock underground de City Kids, les punks de François Premiers sans oublier Little Bob, le pionnier, qui célèbrera ses 50 ans de carrière avec ses Blues Bastards et quelques invités de marque.

Le samedi, place à la fête et la danse avec Gunwood, trio à l'univers folk et rock celtique, suivi du groove planétaire de Brooklyn Funk Essentials puis en tête d'affiche le Bénin International Musical (BIM).

Le rappeur Féfé en clôture

Enfin, le dimanche, place au guitariste Thibault Cauvin, qui accompagnait -M- sur sa dernière tournée. C'est Féfé, figure emblématique de la scène rap, révélé avec le Saïan Supa Crew, qui clôturera le festival.

Après les concerts sur la scène principale, chaque soir un DJ Set prendra le relais jusqu'à 2h du matin (sauf dimanche). La caravane Jazz proposera aussi des concerts intimistes, samedi et dimanche.

La billetterie ouvrira prochainement.