Le Havre. Un nouvel événement culturel estival aux Jardins Suspendus

C'est une case habituellement réservée au festival de musiques du monde MoZ'aïque. Un "nouvel événement culturel et convivial" se tiendra aux Jardins Suspendus du Havre, du 21 au 23 juillet. Il sera évoqué en conseil municipal, lundi 15 mai.

Trois jours de musique

"Plus concentré, recentré, ce temps festif, non sans écho à MoZ'aïque, se concentre sur l'esprit de convivialité d'un festival", précise la délibération qui présente le sujet. Outre des concerts sur la scène principale, des "révélations acoustiques" seront disséminées "de part et d'autre des jardins". Le tout sera agrémenté d'une "offre de nourriture étoffée" et d'un "nouvel espace plus festif et convivial", qui pourra accueillir jusqu'à 4 000 personnes.

Si l'on ne connaît pas encore la programmation de ce MoZ'aïque 2.0, le conseil municipal aura à se prononcer sur les tarifs : de 8 à 15 € par personne pour une journée, de 15 à 30 € le pass trois jours, gratuit pour les enfants de moins de 13 ans et pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap.