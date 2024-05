Le Havre. Blues, folk, jazz… Le programme des Nuits suspendues du 18 au 21 juillet

Une ambiance musicale va s'emparer des Jardins suspendus du Havre, du jeudi 18 au dimanche 21 juillet, avec la seconde édition du festival Nuits suspendues. Cette formule a remplacé l'ancien festival MoZ'Aïque, l'année passée.

Les deux premiers jours seront plutôt axés blues et rock, le samedi offrira une programmation plus festive avant un dimanche consacré au jazz. Chaque soir, une scène électro permettra de faire la fête jusqu'à 2 heures du matin (sauf le dimanche, 20 heures).

André Manoukian, Babylon Circus, Manu Lanvin…

Parmi les artistes programmés cet été, citons le pianiste André Manoukian, le groupe festif Babylon Circus, le trompettiste havrais qui brille à Los Angeles Ludovic Louis, la Bruxelloise Beverly Jo Scott bien connue des amateurs de blues, le multi-instrumentiste américain Fantastic Negrito, le guitariste irlandais Johnny Gallagher, les rockeurs de Mountain Men, les Chilliens de Calle Mambo, le chanteur de folk lyonnais Théo Charaf ou encore le bluesman Manu Lanvin, habitué du Havre où il a déjà travaillé avec son père, l'acteur Gérard Lanvin.

Un karaoké géant

Le samedi soir, l'animation Arte Karaoké fera son retour, animée par Aline Afanoukoé.

Le dimanche, dans une ambiance familiale, les Goules, compagnie féminine de théâtre de rue, investiront les recoins des Jardins. Dans les alvéoles, lectures et musique de Mister Mat et Mariane Lalanne évoqueront la peintre Frida Kahlo. Au détour d'une balade, on pourra aussi apprécier un concert guitare-voix de Kaddy and Fab.

La programmation complète est à retrouver sur nuits-suspendues.lehavre.fr.

Pratique. Nuits suspendues, du jeudi 18 au dimanche 21 juillet aux Jardins suspendus du Havre. Pass quatre jours illimités à 45€ (25€ tarif réduit), billet journée à 15€ (8€ tarif réduit), gratuit pour les moins de 13 ans.