Seine-Maritime. Quels sont les avantages des plages de galets ?

Loisir. "Ici pas de sable dans les frites, ni dans le maillot". Seine-Maritime Attractivité veut jouer la carte de l'authenticité et de l'humour pour vendre le département aux touristes. L'agence a lancé une campagne de promotion décalée en cet été 2025.

Publié le 07/08/2025 à 16h18 - Par Gilles Anthoine
Seine-Maritime. Quels sont les avantages des plages de galets ?
En Seine-Maritime pas de sable sur les plages mais des galets. Seine-Maritime Attractivité joue la carte de l'authenticité et de l'humour. - Justine Carrère

C'est une des particularités du littoral seinomarin, les plages sont faites de galets. Seine-Maritime Attractivité veut en faire un atout pour tordre le cou à l'image vendeuse des plages de sable fin. En cet été 2025, l'agence lance une campagne de promotion pour rendre les galets chics.

L'agence veut jouer la carte de l'authenticité et de l'humour pour convaincre les touristes de venir sur notre littoral. "Ici, pas de sable dans les frites, ni dans le maillot", "Ici, la serviette reste propre, les doigts de pieds ne sont pas recouverts de sable qui colle et les vagues font le plus joli son de l'été". C'est avec ces slogans décalés que Seine-Maritime Attractivité veut faire la promotion de la destination, assumant être à contre-courant des clichés estivaux.

Le galet, un atout

L'agence d'attractivité recense les atouts de nos plages de galets. Le fait de ne pas retrouver du sable partout dans ses affaires, de pouvoir pêcher le crabe à marée basse, faire des châteaux de galets (c'est tout aussi agréable qu'un château de sable) et profiter de ce bruit unique que fait la mer quand elle roule sur les galets. Et pour ceux qui veulent absolument du sable pour leurs vacances, certaines plages seinomarines laissent apparaître de jolis bancs de sable doré à marée basse.

Un guide pratique

Pour terminer de convaincre les plus indécis, Seine-Maritime Attractivité publie un guide pratique. Il est vrai que pour profiter pleinement des plages de galets quelques conseils (connus des locaux) sont bons à prendre. Premier des conseils, le bon équipement. Oubliez la serviette fine, qui s'envole au moindre coup de vent, misez sur le tapis de plage moelleux ou carrément la chilienne. Autre conseil très pratique : savoir marcher sur les galets. Rester pieds nus n'est pas forcément une bonne idée. Les sandales d'eau ou les chaussures de plages seront beaucoup plus confortables.

