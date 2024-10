Seine-Maritime. Lecture et rencontres avec des auteurs : "Lire à la plage" revient

Pendant l'été, des bibliothèques éphémères sont installées sur plusieurs plages, offrant aux vacanciers un large choix de livres à emprunter gratuitement. Ce dispositif permet à tous, enfants et adultes, de profiter de la lecture en plein air tout en se relaxant en bord de mer. Des animations et des rencontres avec des auteurs sont également organisées pour enrichir l'expérience. L'opération se tient tous les jours, week-ends et jours fériés inclus, de 11h à 19h dans 13 communes : Criel-sur-Mer, Dieppe, Etretat, Fécamp, Le Havre, Le Mesnil-sous-Jumièges, Le Tréport, Sainte-Adresse, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Jouin-Bruneval, Saint-Valery-en-Caux, Veules-les-Roses et Yport. Elles sont à retrouver jusqu'au 25 août.