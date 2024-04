Seine-Maritime. Ses photos en lévitation subliment Dieppe, Le Havre, Rouen, Etretat…

Mathieu Forget, spécialiste de la photo en lévitation, a parcouru la Seine-Maritime pour mettre en valeur le département.

Mathieu Forget, qui êtes-vous ?

"On m'appelle Forgetmat sur les réseaux sociaux. Je suis à la fois danseur, photographe, performeur et directeur artistique. Ma signature, c'est la photo en lévitation, qui est un amalgame de tous ces arts. Je joue autour du mouvement, du concept de l'homme volant. Mon dernier projet consiste à mettre en valeur le département de Seine-Maritime. J'ai posé à Rouen, Elbeuf, Le Havre, Dieppe, Etretat, Veules-les-Roses… J'essaie de respecter le paysage, la beauté du lieu, je mets mon corps en scène dedans et y apporte un œil artistique, pour raconter une histoire, procurer des émotions."

Mathieu Forget a travaillé sur le Volcan du Havre. - Forgetmat - Département de la Seine-Maritime

Comment avez-vous travaillé ?

"Je m'amuse avec le ciel, les lignes, l'architecture… Ce qui est intéressant, c'est aussi le contraste. Il y a ici un terrain de jeu assez incroyable, entre les paysages et l'architecture des villes. Le Havre m'a particulièrement intéressé, avec ce côté très graphique, brut, qui m'a rappelé mes débuts dans la photo, à New York. A Rouen, j'ai mis la caméra au sol, près du Gros Horloge, pour créer un effet d'arène avec les différents bâtiments. J'ai aimé le côté village du centre qui contraste avec l'aspect moderne et graphique du Kindarena. A Etretat, j'ai joué avec les courbes naturelles des falaises, le vert et le bleu de la mer et du ciel… "

Quel est le procédé utilisé ?

"Tout le monde peut s'amuser à faire des photos en lévitation : il faut une bonne lumière, sauter, prendre la photo au bon moment. Quand j'ai commencé, j'étais seul avec un smartphone. Aujourd'hui, j'ai une équipe de trois ou quatre personnes, avec des caméras professionnelles qui permettent de capturer le plus de poses possible. Je réfléchis à un cadre, je fais plusieurs poses… Au début, j'en faisais quarante pour en avoir une bonne. Aujourd'hui, je sais que les premières sont toujours les plus belles."

Vos photos sont aussi soumises aux éléments…

"C'est la beauté de chaque projet artistique ! On réfléchit, on fait des repérages. Pour ce projet, je suis parti sur le thème des cinq couleurs olympiques. Dans chaque lieu, je porte une tenue monochrome de couleur différente. Il y a toujours une part d'improvisation, liée à la météo notamment. A Etretat, on a eu une belle surprise, avec un arc-en-ciel quand on travaillait sur la plage."

Où verra-t-on le résultat ?

"Les visuels seront exposés au siège du conseil départemental, à Rouen, du 14 juin au 6 septembre, sur les grilles et dans le grand salon, en accès libre. Les photos seront aussi projetées sur la tour des Archives tous les week-ends."