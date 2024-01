Seine-Maritime. Le préfet décide de maintenir le dispositif d'alerte niveau jaune "Temps froid" jusqu'au mardi 23 janvier

L'annonce est tombée jeudi 18 janvier. Compte tenu des prévisions météorologiques pour les prochains jours, le préfet de la Seine-Maritime a décidé "de maintenir le dispositif de mobilisation mis en place en cas d'alerte de niveau jaune 'Temps froid' du plan hivernal jusqu'au mardi 23 janvier 2024 au matin". Des places d'hébergement supplémentaires restent ouvertes jusqu'à cette date. Ce dispositif pourrait être prolongé au-delà du 23 janvier en fonction des conditions météorologiques.

Plusieurs lieux ouverts pour les personnes isolées

Plusieurs lieux restent ouverts pour les personnes isolées en Seine-Maritime. Au Havre, c'est le cas du gymnase Jacques-Monod tout comme le gymnase Catherine-Graindor à Rouen qui accueille des hommes isolés avec la mobilisation de la Croix-Rouge et le site Colette Yver qui héberge les femmes, familles et enfants, et ce, jusqu'au 31 mars 2024.

Dans ces deux territoires, les horaires de l'accueil de jour sont élargis tout comme ceux des maraudes havraises.

A Dieppe, les horaires d'accueil du CHRS Vauban s'allongent eux aussi ainsi que ceux de l'accueil de jour.

Des places hôtelières supplémentaires

Au Havre, Rouen, Dieppe, Elbeuf et Fécamp, "en fonction du niveau d'occupation des dispositifs, des places hôtelières supplémentaires pourront également être ouvertes durant la période de déclenchement", indique la préfecture de Seine-Maritime. "Les équipes de la veille sociale demeurent mobilisées" pour repérer et orienter vers l'accueil téléphonique du 115 les personnes susceptibles de bénéficier de ces dispositifs.