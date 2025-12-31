En ce moment L'horizon Pierre GARNIER
Asnelles. Une maison détruite dans un incendie, la propriétaire hospitalisée

Sécurité. Un incendie s'est déclaré dans une maison mardi 30 décembre au soir à Asnelles (Côte de Nacre). La propriétaire a inhalé des fumées, et a été prise en charge par les secours.

Publié le 31/12/2025 à 11h17 - Par Elvire Alix
Asnelles. Une maison détruite dans un incendie, la propriétaire hospitalisée
Deux lances à incendie ont été déployées afin de maîtriser le feu de la maison. - Illustration

Un incendie s'est déclaré hier soir, peu avant 23h, à Asnelles. A l'arrivée des sapeurs-pompiers, la maison était entièrement embrasée.

Les secours ont rapidement déployé les moyens nécessaires pour venir à bout du sinistre. Deux lances ont été engagées, permettant de maîtriser le feu et d'éviter sa propagation à l'habitation voisine.

La propriétaire hospitalisée

La propriétaire des lieux, une femme de 49 ans, a inhalé des fumées. Elle a été prise en charge par les secours et transportée en urgence relative au centre hospitalier de Bayeux.
Les causes de l'incendie restent à déterminer.

