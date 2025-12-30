Orne. Un véhicule entièrement détruit par un incendie 

Un incendie de véhicule s'est déclaré dans la nuit de lundi 29 à mardi 30 décembre, peu après 3h30, sur la route de Paris-Brest, à Boëcé.

A l'arrivée des secours, la voiture était entièrement la proie des flammes. Les sapeurs-pompiers ont rapidement engagé une lance pour circonscrire l'incendie, mais le véhicule a été totalement détruit.

Aucune victime à déplorer

Aucune victime n'est à déplorer. Six sapeurs-pompiers du centre de secours de Mêle-sur-Sarthe ont été mobilisés sur cette intervention, aux côtés de la gendarmerie, présente pour sécuriser les lieux. L'intervention s'est achevée vers 5h50. Les causes du sinistre restent à déterminer.