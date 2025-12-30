Près de Fécamp. Un garage s'embrase à Ganzeville, des cyclomoteurs détruits par les flammes

Les pompiers ont été mobilisés lundi 29 décembre à Ganzeville, au sud de Fécamp, après un début d'incendie dans un garage, accolé à une maison.

Le feu a pris peu après 13h, rue du Petit Menil. Les quatre occupants de l'habitation étaient sortis avant l'arrivée des secours. Des cyclomoteurs et divers matériaux sont partis en fumée.

Un homme a respiré des fumées

Les pompiers ont procédé à l'extinction du feu au moyen d'une lance à incendie. Un homme de 36 ans, qui avait respiré des fumées, a été examiné sur place. Son état ne nécessitait pas de transport vers l'hôpital.

A 14h30, le Service départemental d'incendie et de secours indiquait que les opérations de déblai et de ventilation du garage sinistré étaient en cours.