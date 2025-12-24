En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
Commerce. Ces magasins Gifi normands vont devenir des Grand Frais : découvrez lesquels

Economie. La liste est désormais connue. Des magasins Gifi vont être transformés en Grand Frais dans les prochains mois, avec des changements majeurs à la clé, aussi bien pour les clients que pour les emplois en Normandie. Voici les villes concernées.

Publié le 24/12/2025 à 16h35 - Par Mathilde Rabaud
Caen, Lisieux, Caudebec : pourquoi Grand Frais mise gros sur la Normandie. - Google Maps Grand Frais Mondeville

Ce n'est plus un simple projet : trois magasins Gifi situés en Normandie vont changer d'enseigne pour devenir des Grand Frais. Les villes concernées sont Caen et Lisieux dans le Calvados, ainsi que Caudebec-lès-Elbeuf en Seine-Maritime, selon Libre Services Actualités.

Cette transformation s'inscrit dans une opération nationale annoncée à l'automne, avec 32 magasins Gifi repris par l'enseigne Grand Frais, spécialiste des produits frais (fruits, légumes, boucherie, poissonnerie, crémerie).

Gifi devient Grand Frais : ce qui va concrètement changer en magasin

Pour les clients, le changement sera visible. Fini le bazar discount, place à un modèle très différent : créée en France, l'enseigne Grand Frais est spécialisée dans la vente de produits frais, avec une promesse simple : proposer des fruits et légumes en grande variété, complétés par des rayons métiers (boucherie, poissonnerie, crémerie, épicerie du monde). Contrairement à un supermarché classique, chaque univers est géré par un spécialiste.

L'enseigne a un positionnement à mi-chemin entre le marché traditionnel et la grande distribution.

Emplois : ce que l'on sait pour les salariés normands

Environ 300 salariés Gifi sont concernés au niveau national par cette opération. Leur situation devrait être clarifiée début 2026, toujours selon Libre Service Actualités.

De son côté, Grand Frais affiche de grandes ambitions en matière d'emploi. Le groupe prévoit 3 500 recrutements en France en 2026, dont :

  • 1 400 CDI nets pour les nouveaux magasins
  • plusieurs centaines de postes spécialisés (bouchers, poissonniers, épiciers)

Pour les sites normands, des opportunités locales pourraient donc émerger, notamment avec le repositionnement des magasins sur les métiers de bouche. Les premières transformations sont attendues à partir de juin 2026.

