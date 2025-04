Consommation. 11 magasins Gifi vont fermer dont un en Normandie

Mauvaise passe pour l'emploi dans l'Orne. Le magasin Gifi situé sur la zone industrielle de La Ferté-Macé va fermer à la suite de l'annonce faite jeudi 3 avril par la chaîne d'ameublement et de décoration. Dans le même temps, le groupement Les Mousquetaires annonçait la fermeture de l'Intermarché de Bagnoles-de-l'Orne, à seulement quelques kilomètres.

Pourquoi le magasin ferme-t-il ?

La raison de cette fermeture à La Ferté-Macé est sensiblement identique aux dix autres magasins Gifi en France se retrouvant dans la même situation. "Le magasin est déficitaire et le flux de clients n'est pas suffisant", déclare le groupe. Au total, environ 300 postes vont être supprimés au niveau national. Les six salariés ornais vont être accompagnés et reclassés.

"On en avait besoin à La Ferté-Macé"

Parmi les clients ce vendredi 4 avril, les mots sont les mêmes à l'annonce de la fermeture du magasin : "C'est dommage." "On avait besoin de ça à La Ferté-Macé parce qu'on trouve plein de petites choses qu'on ne trouve pas ailleurs et à des prix assez raisonnables", lance Martine Lelièvre, venue faire des achats en lien avec Pâques pour ses petits-enfants.

Une fermeture prévue au 2e semestre

Les clients vont encore pouvoir profiter du magasin pendant quelques mois. La fermeture est prévue "au deuxième semestre de 2025" annonce le groupe Gifi. La reprise du magasin par une autre enseigne est encore envisageable. Mais jusqu'alors, aucune ne s'est positionnée sur l'emplacement, défendu bec et ongles par le maire de La Ferté-Macé, Michel Leroyer. "L'emplacement de ce magasin est bien situé dans cette zone, face au supermarché. Il faut être patient et voir quel type d'enseigne peut être intéressé", glisse l'élu.