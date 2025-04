30 Intermarché menacés de fermeture. Ce magasin normand est aussi concerné : "un sentiment de tristesse"

Les salariés, comme le maire, l'ont appris avant l'annonce officielle, publiée jeudi 3 avril. Le magasin Intermarché de Bagnoles-de-l'Orne, situé route de Couterne, devrait fermer prochainement. Il fait partie des 30 supermarchés de l'ancienne chaîne Casino menacés de fermeture par le groupement Les Mousquetaires, au détriment de près de 680 salariés, dont 10 à Bagnoles.

"L'équilibre financier reste inatteignable"

Le groupe avait repris fin 2023 les magasins Casino pour sauvegarder "plus de 10 000 emplois". Mais dans ces établissements, "l'équilibre financier reste inatteignable", assure le groupe dans un communiqué. "Toute exploitation commerciale est à ce jour impossible", rajoute-t-il.

A Bagnoles-de-l'Orne, l'annonce désarçonne mais étonne peu. "C'est un sentiment de tristesse, débute le maire, Olivier Petitjean. C'est une situation à laquelle on pouvait s'attendre au vu de la vie de cette surface de vente qui a toujours connu des difficultés même si elle rendait service pour ceux qui y allaient", poursuit-il. Le magasin était d'abord un Super U puis un Casino avant d'être racheté par Intermarché.

Un magasin pour des petites courses

Les clients sont peu nombreux, vendredi 4 avril. "Il aurait peut-être fallu que le magasin soit moins grand, avec une boucherie et une poissonnerie parce qu'il n'y en a pas à Bagnoles, lance une première cliente qui va d'habitude à La Ferté-Macé parce que c'est plus complet". Elle s'apprête ici à faire "des petites courses". "C'est plutôt pour dépanner, confirme une seconde acheteuse, au caddie à moitié vide. C'est pratique, ça évite d'aller à La Ferté-Macé quand on habite par là."

Quand le magasin doit-il fermer ?

L'Intermarché de Bagnoles-de-l'Orne entame désormais un dialogue avec ses 10 salariés. "Différentes possibilités dont des offres d'emploi au sein du Groupement seront proposées", détaille le communiqué. Si le maire assure que le magasin fermera à la fin du mois d'avril, le groupe affirme qu'aucune date n'est fixée mais les discussions pourraient prendre "trois à quatre mois". "Le magasin est proposé aux concurrents, mais personne ne s'est encore positionné", précise le groupement.

Si la grande surface vient à fermer, "l'avenir n'est pas dans une structure de vente identique, pense Olivier Petitjean. On peut imaginer qu'on puisse y déployer d'autres activités", conclut l'élu.