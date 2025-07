Bagnoles-de-l'Orne. Un millier de cavaliers attendu pour 3 jours de fête autour du cheval

L'Equirando pose ses bagages à Bagnoles-de-l'Orne du vendredi 25 au dimanche 27 juillet. Le rendez-vous incontournable des randonneurs à cheval attend un millier de cavaliers sur l'aérodrome de Bagnoles, situé à Rives-d'Andaine. En provenance de toute la France et de l'étranger, les équirandins doivent faire a minima 100km à cheval avant de gagner la station thermale. De nombreuses animations vont se tenir sur l'aérodrome transformé pour l'occasion. Des carrières y seront installées ainsi qu'un village des exposants, ouvert dès 14h le vendredi. Parmi les rendez-vous immanquables de ce week-end : le défilé des équirandins, le samedi. Ils rallient entre 14h et 18h l'hôtel de Ville depuis l'aérodrome, en passant notamment par le lac et le quartier Belle Epoque. Le soir, un spectacle de gala est organisé. Au programme également : des démonstrations d'équitation de travail, des présentations de races normandes, des spectacles de voltige et de dressage, et un concours de mountain trail. Les cavaliers lèvent le camp le dimanche entre midi et 14h.