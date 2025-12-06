En ce moment L'amour de ma vie LINH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Place du commerce à Caen. Coiffeur, boulangerie et décoration

Economie. A Caen, des commerces variés viennent d'ouvrir leurs portes en cette fin d'année. On fait le tour.

Publié le 06/12/2025 à 11h00 - Par Lilian Fermin
Place du commerce à Caen. Coiffeur, boulangerie et décoration
Shpetim Buliqaj ouvre son salon Tim Barber dans le centre-ville de Caen.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Salarié pendant cinq ans dans un salon du centre-ville de Caen, Shpetim Buliqaj lance sa propre affaire avenue du Six Juin. Tim Barber a ouvert à la fin du mois de novembre. "J'y retrouve mes habitués", glisse le gérant, qui travaille pour le moment seul mais qui envisage "d'embaucher un coiffeur dès que possible".

S'accorder du temps pour soi

C'est une chaîne déjà bien implantée dans l'agglomération caennaise, après Mondeville, Colombelles, Rots et Carpiquet : Marie Blachère s'installe à Fleury-sur-Orne. "On propose des pains au chocolat frais toute la journée", explique Dorian Avoyne, l'un des gérants. De quoi régaler les clients du supermarché Grand Frais, auquel la boulangerie est rattachée.

Enfin, c'est un rêve qui se réalise pour ce couple caennais. Marie-Noëlle et Sylvain Baron ont officialisé l'ouverture de leur boutique art et déco, le 18 octobre dernier. Le Temps d'une pause invite les clients à "s'asseoir et prendre le temps d'observer", expliquent-ils, dans un monde aussi trépidant que celui où nous vivons. Retrouvez des produits européens mais surtout français et locaux.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Place du commerce à Caen. Coiffeur, boulangerie et décoration
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple