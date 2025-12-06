Place du commerce à Caen. Coiffeur, boulangerie et décoration

Salarié pendant cinq ans dans un salon du centre-ville de Caen, Shpetim Buliqaj lance sa propre affaire avenue du Six Juin. Tim Barber a ouvert à la fin du mois de novembre. "J'y retrouve mes habitués", glisse le gérant, qui travaille pour le moment seul mais qui envisage "d'embaucher un coiffeur dès que possible".

S'accorder du temps pour soi

C'est une chaîne déjà bien implantée dans l'agglomération caennaise, après Mondeville, Colombelles, Rots et Carpiquet : Marie Blachère s'installe à Fleury-sur-Orne. "On propose des pains au chocolat frais toute la journée", explique Dorian Avoyne, l'un des gérants. De quoi régaler les clients du supermarché Grand Frais, auquel la boulangerie est rattachée.

Enfin, c'est un rêve qui se réalise pour ce couple caennais. Marie-Noëlle et Sylvain Baron ont officialisé l'ouverture de leur boutique art et déco, le 18 octobre dernier. Le Temps d'une pause invite les clients à "s'asseoir et prendre le temps d'observer", expliquent-ils, dans un monde aussi trépidant que celui où nous vivons. Retrouvez des produits européens mais surtout français et locaux.