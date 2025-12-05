Valsemé. Collision entre deux voitures : deux blessés dont un grave

Ce vendredi 5 décembre vers 9 heures, deux véhicules sont entrés en collision à Valsemé, sur la route en direction de Lisieux.

Une femme de 56 ans, incarcérée dans son véhicule en arrêt cardio-respiratoire, a été transportée en urgence absolue au CHU de Caen.

Un homme de 34 ans, plus légèrement blessé, a été dirigé vers l'hôpital de Lisieux.

11 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route. La circulation a été interrompue le temps des opérations de secours.