Rouen. Ils tentent de se soustraire à un contrôle de police, le conducteur et son passager sous amphétamines

Encore une affaire de course-poursuite dans les rues de la métropole rouennaise.

Vendredi 5 décembre vers 2h15, une patrouille de police repère une voiture roulant à vive allure, boulevard de l'Europe à Rouen. Les forces de l'ordre tentent de la contrôler mais son conducteur accélère. Une course-poursuite s'engage. L'homme grille des feux rouges et conduit dangereusement. La voiture finira par s'arrêter à Petit-Couronne à cause d'une panne mécanique.

Amphétamines et protoxyde d'azote

A l'intérieur du véhicule se trouvent quatre personnes. Deux hommes sont à l'avant et deux femmes à l'arrière.

Le conducteur, âgé de 20 ans, a été contrôlé positif aux amphétamines. Son passager de 21 ans, propriétaire de la voiture, est lui aussi positif aux amphétamines. Il avoue également avoir consommé du protoxyde d'azote. C'est lui qui aurait demandé au conducteur de ne pas s'arrêter, n'ayant pas mis à jour sa carte grise. Ils ont tous les deux été placés en garde à vue.

Les deux passagères assises à l'arrière, âgées de 18 et 19 ans, ont été laissées libres.