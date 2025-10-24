En ce moment The First Time Damiano DAVID
Rouen. Refus d'obtempérer, la conductrice alcoolisée termine dans un rond-point en faisant un tonneau

Sécurité. Une automobiliste de 28 ans, qui venait de griller un feu rouge dans le centre-ville de Rouen, a refusé un contrôle de police vendredi 24 octobre. Elle a tenté de fuir les policiers à vive allure. La femme terminera sa course dans un rond-point à Amfreville-la-Mi-Voie, faisant un tonneau. Sa voiture n'était pas assurée et elle était alcoolisée.

Publié le 24/10/2025 à 12h27 - Par Gilles Anthoine
Rouen. Refus d'obtempérer, la conductrice alcoolisée termine dans un rond-point en faisant un tonneau
Une conductrice a refusé un contrôle après avoir grillé un feu rouge. La course-poursuite se terminera en tonneau dans un rond-point. Elle était alcoolisée. - Justine Carrère

Une course-poursuite dans les rues de Rouen vendredi 24 octobre peu après 2h. Une équipe de police secours était en patrouille en centre-ville. Elle a repéré une voiture en train de griller un feu rouge, rue Grand Pont. Les agents ont voulu contrôler le véhicule mais la conductrice de cette dernière a accéléré. S'en est suivie une course-poursuite à vive allure.

Perte de contrôle dans un rond-point

Dans sa tentative de fuite, la conductrice grillera un deuxième feu rouge et percutera une rambarde de sécurité. Arrivée sur la D6015 à Amfreville-la-Mi-Voie, la femme va perdre le contrôle de sa voiture dans un rond-point, faisant un tonneau. Elle et sa passagère ont été extraites du véhicule d'où se dégageait de la fumée. Les pompiers les ont transportées au CHU pour des contrôles. Elles n'ont pas été blessées.

La conductrice, originaire de La Haye et âgée de 28 ans, a été placée en garde à vue. Sa voiture n'était pas assurée. Son taux d'alcool était élevé, 1,46 gramme par litre de sang. Sa passagère a été laissée libre. Elle sera auditionnée ultérieurement.

