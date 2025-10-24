Rouen. Refus d'obtempérer, la conductrice alcoolisée termine dans un rond-point en faisant un tonneau

Une course-poursuite dans les rues de Rouen vendredi 24 octobre peu après 2h. Une équipe de police secours était en patrouille en centre-ville. Elle a repéré une voiture en train de griller un feu rouge, rue Grand Pont. Les agents ont voulu contrôler le véhicule mais la conductrice de cette dernière a accéléré. S'en est suivie une course-poursuite à vive allure.

Perte de contrôle dans un rond-point

Dans sa tentative de fuite, la conductrice grillera un deuxième feu rouge et percutera une rambarde de sécurité. Arrivée sur la D6015 à Amfreville-la-Mi-Voie, la femme va perdre le contrôle de sa voiture dans un rond-point, faisant un tonneau. Elle et sa passagère ont été extraites du véhicule d'où se dégageait de la fumée. Les pompiers les ont transportées au CHU pour des contrôles. Elles n'ont pas été blessées.

La conductrice, originaire de La Haye et âgée de 28 ans, a été placée en garde à vue. Sa voiture n'était pas assurée. Son taux d'alcool était élevé, 1,46 gramme par litre de sang. Sa passagère a été laissée libre. Elle sera auditionnée ultérieurement.