Rouen. Il tente de fuir la police à presque 140km/h en pleine ville

Les conséquences de ce délit de fuite auraient pu être plus dramatiques. Mercredi 24 septembre vers 1h10, la police passe au fichier une voiture circulant rue François Couperin à Rouen. Cette dernière n'est pas assurée. Les agents veulent procéder au contrôle du conducteur mais ce dernier accélère. Il roule très vite et fait des zigzags. A hauteur de l'avenue de la Grand'Mare, les policiers estiment sa vitesse à 140km/h.

Il perd le contrôle

Le conducteur perd le contrôle de son véhicule en percutant le trottoir puis une glissière de sécurité. Le jeune homme au volant, âgé de 19 ans, tente de prendre la fuite à pied en direction de la forêt. Il sera rattrapé et arrêté. Le jeune n'avait pas de permis de conduire. A l'intérieur de la voiture se trouvait également un passager de 18 ans. Il a été laissé libre. Malgré le choc, les deux jeunes n'ont pas été blessés.